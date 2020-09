Arranca a luta a cinco pela subida

Já com liguilhas de acesso à 1ª Divisão em outras modalidades em curso, começa hoje a batalha pelo mesmo objetivo no voleibol. São cinco as equipas que procuram um lugar no principal campeonato nacional, sendo de destacar que quatro são situadas a norte e a outra nos Açores, Os Marienses.

Os jogos de acesso vão decorrer no mesmo local, na Nave Ilídio Ramos, em Matosinhos, todos contra todos a uma só volta, ou seja, um minicampeonato (seis jornadas), em dois fins de semana. E sobem à 1ª Divisão os dois primeiros, para disputarem um campeonato que em vez de 16 equipas vai ter apenas 15, por força da desistência do Famalicense.

Entretanto, também se vai disputar o acesso à 1ª Divisão feminina, mas com seis equipas, divididas em dois grupos, entrando nesta luta o Benfica.