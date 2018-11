Atlético VC apurado na Taça Challenge feminina

O Atlético Voleibol Clube de Famalicão apurou-se esta quarta-feira para o quadro principal da Taça Challenge de voleibol feminino, ao voltar a vencer por 3-0 as espanholas do Laguna Tenerife na segunda mão da segunda ronda.Em La Laguna, as lusas confirmaram a sua superioridade, batendo as espanholas por 25-17, 25-20 e 25-13, avançando para os 16 avos de final.Na primeira mão, em Vila Nova de Famalicão, as famalicenses venceram de forma clara por 25-21, 25-21 e 25-15, em 67 minutos.Nos 16 avos-de-final, o Atlético vai encontrar as alemãs do Ladies In Black Aachen, continuando como única formação portuguesa na prova.Antes, as açorianas do Clube K foram eliminadas, ao perderem por 3-0 na visita às belgas do Oostende.Depois de uma derrota por 3-0 na primeira mão, em Ponta Delgada, a equipa lusa acabou por voltar a perder, pelos parciais de 25-23, 25-18 e 25-21, e ficou arredada da competição.