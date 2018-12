AVC Famalicão perde na Alemanha e deixa Taça Challenge

O AVC Famalicão, que já tinha perdido em casa, foi esta quarta-feira novamente derrotado pelo Ladies in Black de Aaachen, na segunda mão dos 16 avos de final da Taça Challenge feminina.Em Aachen, a equipa alemã ganhou por 3-2, depois de já ter praticamente 'sentenciado' a eliminatória com o 3-0 no primeiro jogo, em Famalicão, o que deixa a competição sem representantes de Portugal.As portuguesas resistiram bastante e levaram o jogo a quinto 'set', que perderam pela margem mínima (18-16).A vitória do Ladies in Black nunca esteve em causa, no entanto, já que por duas vezes se adiantou no marcador, para vencer por 25-16 (22 minutos), 23-25 (27), 25-20 (28), 18-25 (23), 18-25 (23) e 18-16 (19).