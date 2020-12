Aves acaba com jogo frente à AJM/FC Porto "para salvaguardar a integridade física" das jogadoras

O CD Aves decidiu "não prosseguir" com o jogo frente à AJM/FC Porto "para salvaguardar a integridade física das suas atletas". Em comunicado divulgado este domingo nas redes sociais, a equipa visitante deste encontro da jornada 16 do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino refere que a "falta de condições do pavilhão" [Pavilhão Desportivo do Centro Social Luso Venezolano] originou a lesão da jogadora Jéssica Carriel.





O CD Aves decidiu não prosseguir com o jogo da jornada 16 do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino,... Publicado por Clube Desportivo das Aves em Domingo, 6 de dezembro de 2020

"O CD Aves decidiu não prosseguir com o jogo da jornada 16 do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino, diante da AJM/FC Porto, para salvaguardar a integridade física das suas atletas. Na base da decisão está a falta de condições do pavilhão, o que acabou por originar a lesão da atleta Jéssica Carriel.Logo no período de aquecimento foi detetado que, no lado do terreno de jogo que foi destinado à nossa equipa, tinha zonas onde caía água do telhado, tornando o pavimento muito escorregadio.Alertamos para a falta de condições de segurança - que colocavam em causa a integridade física das atletas - e que, por esse motivo, iríamos jogar sob protesto. O que aconteceu.Já no sorteio, que nos foi favorável, optámos jogar do lado contrário, atendendo a essa circunstância.A lesão da nossa jogadora Jéssica Carriel no 2° set foi "a gota de água" que nos fez optar por parar ali o jogo. Não podíamos correr mais riscos de lesões, que comprometessem outras atletas, com as previsíveis consequências para os próximos encontros.