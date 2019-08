Benfica anuncia saída de Filip Cveticanin

O Benfica revelou este sábado através do seu site que Filip Cveticanin está de saída do plantel encarnado.





"O Sport Lisboa e Benfica e o voleibolista Filip Cveticanin chegaram a acordo para o fim da ligação contratual que ligava as duas partes. O clube agradece o contributo do atleta durante as duas últimas temporadas, nas quais ajudou a conquistar 1 Campeonato Nacional, 2 Taças de Portugal e 1 Supertaça, desejando-lhe felicidades para o seu futuro pessoal e profissional", pode ler-se.