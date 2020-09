Benfica bate Académica de São Mamede e entra a vencer na Supertaça

O Benfica bateu a Académica de São Mamede por 3-0 (25-11, 25-14 e 25-13) no arranque da Supertaça que está a decorrer em Gondomar. As águias confirmarem o favoritismo para a renovação do título, numa prova que este ano se disputa com seis equipas.





O Sporting entra em ação este sábado, diante do Leixões.