Benfica bate Fonte do Bastardo e lidera final do playoff

O Benfica está na liderança do playoff final do título, depois de derrotar esta noite, na Luz, a Fonte do Bastardo, por 3-0, pelos parciais de 26-24, 25-15 e 28-26.





O segundo e terceiro jogos vão ter lugar no reduto da equipa da Ilha Terceira, nos dias 2 e 4 de abril. Se as águias vencerem ambos, revalida o título nacional, à melhor de cinco jogos.