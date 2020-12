Benfica chega a 2021 invicto no campeonato

O Benfica vai chegar a 2021 invicto no campeonato nacional, depois de registar uma vitória no último encontro deste ano. As águias bateram, agora, e na Luz, o Esmoriz, por 3-0, em jogo da terceira jornada da Série dos Primeiros, da segunda fase da competição.





Diante da equipa da Bartinha, que, tal como as águias, também só tinham vitórias nesta fase do campeonato, o Benfica não teve grandes dificuldades em vencer pelos parciais de 25-15, 25-22 e 25-18.O Sporting, que no sábado perdeu nos Açores com a Fonte do Bastardo, só joga o seu encontro da terceira jornada no dia 6 de janeiro diante do Sporting de Espinho.