Benfica cimenta liderança a uma semana do dérbi com o Sporting

O Benfica cimentou este domingo a sua liderança no campeonato nacional de voleibol, ao somar a quinta vitória em outros tantos encontros. Diante do Clube Nacional de Ginástica, um dia depois de ter superado o Clube K, a formação da Luz triunfou fora de portas por 3-1, com parciais de 25-17, 25-11, 24-26 e 25-14.





O Benfica tem agora 15 pontos, mais 3 do que Fonte do Bastardo e Esmoriz, as equipas que ocupam a segunda posição em igualdade pontual, e mais 7 do que o Sporting, que tem dois encontros em atraso. Uma diferença que, refira-se, conhecerá mudanças no sábado, quando pelas 15 horas ambas as equipas se enfrentarem no Pavilhão João Rocha, naquele que será o segundo dérbi da época depois da meia-final da Supertaça ( vitória das águias ).