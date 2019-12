Benfica começa percurso histórico

Quando forem 19 horas em Portugal Continental, 20 em Itália, o Benfica dá início a uma campanha histórica na Liga dos Campeões. Em Perugia, defronta a equipa local na 1ª jornada do Grupo D, que inclui ainda as equipas do Verva Varsóvia (Polónia) e Tours VB (França).

Depois de uma fase de apuramento imaculada, com vitórias em todos os jogos das três rondas de qualificação, o Benfica sabe que a partir de agora a qualidade dos adversários será outra. Mas confiança para surpreender na Europa não falta. "Temos consciência dos obstáculos que vamos ter pela frente em Itália e nos restantes desafios, mas estamos confiantes", começou por dizer o técnico Marcel Matz à BTV.

"Vamos ter oponentes muito fortes, com investimentos altos. Pretendemos equilibrar as partidas o mais possível e nos momentos decisivos conseguirmos surpreender estes grandes adversários. Jogam em ligas muito fortes, mas acredito que temos condições para equilibrar os desafios e conseguir vitórias principalmente em nossa casa", destacou ainda o treinador.

O Perugia é então o primeiro adversário, que joga num dos campeonatos mais fortes do Mundo, mas os encarnados vão com tudo para discutir o resultado. "Têm jogadores de classe mundial e são muito fortes, especialmente os atacantes das extremidades. Temos identificadas algumas situações para tentar surpreendê-los e conseguirmos um resultado positivo."

A fase de grupos da Liga dos Campeões é composta por cinco poules, passando à fase seguinte (quartos-de-final) os vencedores de cada uma, mais os três melhores segundos classificados. Esta primeira fase vai decorrer entre hoje e meados de fevereiro do próximo ano.