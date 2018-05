O Benfica confirmou esta noite que José Jardim vai passar a diretor desportivo do voleibol, após finalizada pelo menos para já a carreira de treinador.Em declarações à BTV, o vice-presidente para as modalidades, Domingos Almeida Lima, refere que Jardim deixa o comando técnico da equipa para desempenhar funções "de grande relevância, no presente e sobretudo no futuro, na liderança de todo o universo" da modalidade.Entretanto, o novo treinador do Benfica será apresentado esta terça-feira. A escolha deverá recair no brasileiro Marcel Matz, de 38 anos, notícia avançada por Record há um mês , tal como a de José Jardim passar a desempenhar outras funções.

Autor: Ana Paula Marques