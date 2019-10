Benfica conquista a Supertaça de voleibol

O Benfica conquistou este sábado em Almada a sua nona Supertaça de volebol, ao derrotar a Fonte do Bastardo em três sets, com os parciais de 25-14, 25-18 e 25-22.





Os encarnados iniciam assim a época oficial de 2019/2020 com a revalidação do troféu, sendo esta Supertaça a oitava nos últimos nove anos para o museu Cosme Damião.Agora o foco está no campeonato nacional que arranca no próximo fim-de-semana.