Benfica conquista troféu caseiro

O Benfica conquistou ontem o 1º Torneio Internacional da modalidade organizado pelo clube, ao bater os espanhóis do Almería por 3-0, com os parciais 25-18, 25-23 e 25-20.

O treinador Marcel Matz apostou numa equipa titular composta por jogadores que transitam da época passada: Raphael Oliveira, Flávio Soares ( Zelão), Marc Honoré, Hugo Gaspar, André Lopes, Nuno Pinheiro e o líbero Ivo Casas. Diga-se, a bem da verdade, que os encarnados só têm duas caras novas para esta época, mantendo praticamente todos os jogadores que conquistaram o triplete: Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça.

E revalidar o triunfo na Supertaça vai ser o primeiro grande objetivo oficial das águias, no dia 12 de outubro, diante da Fonte do Bastardo, em Almada.

Antes, ou seja, já no próximo fim de semana, o Benfica participa no tradicional Torneio das Vindimas, com Sporting, Esmoriz e Fonte do Bastardo.