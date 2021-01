Benfica continua invicto no campeonato

Depois de um regresso à competição com um triunfo difícil no reduto do Sporting das Caldas, o Benfica conquistou este sábado, na Luz, um importante tiunfo por 3-0 diante de um adversário que está quase sempre nas decisões das provas nacionais, o Sporting de Espinho.





A turma encarnada ainda viu os tigres darem alguma réplica, nomeadamente no primeiro parcial (27-25), mas depois seguiram para triunfos mais expressivos, por 25-17 e 25-19.Esta foi a quinta vitória do Benfica, em outros tantos jogos na Série dos Primeiros, somando também a totalidade dos pontos (15), tendo, de resto, sofrido apenas um set.Este domingo, as águias deslocam-se ao reduto do Castelo da Maia, onde já esta tarde o Sporting sofreu para vencer por 3-2.