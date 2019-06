Benfica defronta bósnios do Mladost Brcko na Liga dos Campeões de voleibol

O Benfica, campeão português de voleibol, vai defrontar na primeira eliminatória da Liga dos Campeões Europeus da modalidade os bósnios do Mladost Brcko, ditou o sorteio da competição, realizado esta quarta-feira, no Luxemburgo.O encontro da primeira mão disputa-se entre 22 e 24 de outubro na Bósnia-Herzegovina, com o segundo a jogar-se entre 29 e 31 de outubro, em Lisboa.Caso se qualifique, a equipa portuguesa defrontará na segunda eliminatória os montenegrinos do OK Bubva, tendo ainda de passar mais uma ronda para chegar à fase de grupos da competição.A primeira mão da segunda eliminatória está marcada para o período entre 05 e 07 de novembro, na Luz, caso seja o Benfica a qualificar-se, devendo a segunda jogar-se na casa da formação do Montenegro, entre 12 e 14 do mesmo mês.