Benfica defronta Leixões nos 'oitavos' da Taça de Portugal

O campeão nacional de voleibol Sporting vai visitar o Clube Nacional de Ginástica, da Segunda Divisão, nos oitavos de final da Taça de Portugal masculina, ditou esta quinta-feira o sorteio, enquanto o detentor do troféu Benfica defronta o Leixões.Em jogos marcados para 13 de janeiro de 2019, ao Sporting calhou uma de duas equipas do escalão secundário, visitando a equipa de Cascais, enquanto o Desportivo Martingança, a outra formação da Segunda Divisão, recebe o São Mamede.Já as águias, detentoras do troféu e recordistas, com 17 triunfos, recebem o Leixões, vencedor de cinco cetros, com o Sporting das Caldas a receber o Fonte do Bastardo, o Esmoriz a bater-se com o Marítimo e o Vitória de Guimarães a medir forças com o Famalicense.O Sporting de Espinho, 12 vezes campeão da prova, visita o Voleibol Clube de Viana, enquanto o Castêlo da Maia, finalista vencido em 2017/18, recebe a Académica de Espinho, nos outros encontros dos 'oitavos'.Nos quartos de final, previstos para 03 e 10 de março, Sporting ou Ginástica vão defrontar Esmoriz ou Marítimo, enquanto o vencedor do Benfica-Leixões se bate com Vitória de Guimarães ou Famalicense.A 'final four' da prova está marcada para 16 e 17 de março, com o sorteio das meias-finais agendado para o dia 08 desse mês, pelas 18:30.