Benfica defronta São Mamede nos 'quartos' da Taça de Portugal

O Benfica vai defrontar o São Mamede nos quartos de final da Taça de Portugal de voleibol, enquanto o Sporting jogará com o Académico de Espinho, ditou esta segunda-feira o sorteio da final a oito, a disputar em Santo Tirso.

Nos outros desafios, o Caldas vai jogar com o Fonte Bastardo e o VC Viana com o Leixões, em partidas que serão distribuídas pelos pavilhões municipal de Santo Tirso e do Ginásio Clube de Santo Tirso.

Nas meias-finais, Benfica ou São Mamede vão cruzar-se com o vencedor do encontro entre o Fonte Bastardo e o Caldas, enquanto Sporting ou Académico de Espinho emparelharão com o VC Viana ou o Leixões.

As meias-finais, em 06 de março, e a final, no dia seguinte, disputam-se no pavilhão Municipal de Santo Tirso.

O Benfica, campeão em título e que conquistou quatro dos últimos cinco troféus, é a equipa com mais títulos na prova, com 18, seguido do Sporting de Espinho com 12, Castelo da Maia e FC Porto com seis.