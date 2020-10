Benfica derrota Esmoriz em três sets

O Benfica venceu o Esmoriz por 3-0, no Pavilhão da Luz, no segundo jogo que realizou no campeonato nacional de voleibol. No primeiro, as águias já tinham vencido o V. Guimarãs em três sets, pelo que somam agora seis pontos.





Os encarnados venceram por uma margem tranquila no primeiro set (25-13), passando por mais dificuldades no segundo (25-23). No terceiro, as águias ganharam 25-21.