Benfica derrota Sporting de Espinho

O Benfica manteve a diferança de um ponto para o líder Sporting no campeonato nacional, depois de derrotar esta tarde, por 3-0, o Sp. Espinho no reduto do adversário.A equipa encarnada foi quase sempre superior aos tigres, que só no terceiro parcial conseguiram incomodar, levando a decisão para as vantagens (29-27). Os dois primeiros sets foram ganhos com maior tranquilidade pelas aguias, por 25-12 e 25-18.Na véspera, o Sporting havia derrotado o Famalicense por 3-0, pelo que o dérbi do dia 3 de fevereiro, na Luz, vai decidir a liderança do campeonato.