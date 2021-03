Benfica e Sporting iniciam luta por um lugar na final do playoff

Benfica, Sporting, Fonte do Bastardo e Sp. Espinho iniciam hoje as meias-finais do playoff do título, que ditará os finalistas. É a primeira vez, desde o regresso do voleibol a Alvalade, que águias e leões se defrontam nesta fase do playoff (antes foi sempre na final), por força de a equipa encarnada ter sido ultrapassada já na reta final da Série dos Primeiros pela Fonte do Bastardo, a terminar esta fase na liderança.

E o primeiro dérbi das meias-finais, a ter lugar no Pavilhão João Rocha – os dois seguintes já serão na Luz, processo igual na outra meia-final entre a Fonte e o Sp. Espinho –, surge uma semana após o Sporting ter conquistado a Taça de Portugal em Santo Tirso, ao bater precisamente o rival da Segunda Circular... mas agora começa outra batalha.

“A primeira coisa que se pode esperar é a vontade de sempre, vontade de ganhar. A nossa equipa não fala, nem se prepara para derrotas. Aconteceu na semana passada e ficámos chateados. Agora, vamos jogar a meia-final. Vamos para ganhar o primeiro jogo, sabendo que é uma série longa”, frisou à BTV o técnico Marcel Matz.

“Nos dérbis não há tempo para respirar, cada ponto é um momento decisivo e o foco tem de ser total. A equipa está bem mentalmente e focada no trabalho para voltar a fazer um bom jogo frente ao Benfica”, garantiu, por sua vez, ao site dos leões, o treinador, Gersinho.

Taça feminina

Entretanto este fim de semana será a vez de se conhecer o vencedor da Taça de Portugal feminina, em Matosinhos.

A equipa da AJM/FC Porto é favorita à conquista do troféu, mas hoje (14h00) defronta um adversário difícil, o Sporting, enquanto a outra meia-final opõe o PV2014 ao Leixões (17h).