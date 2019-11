Benfica e Sporting vencem após o dérbi

O Benfica regressou à Luz depois de despachar (3-2) na véspera, em pleno João Rocha, o Sporting – ganhou (3-1) à Ac. São Mamede –, não dando hipóteses ao Castelo da Maia, em duelo da 10ª jornada. O campeão bateu (3-0) a turma nortenha, ainda antes da 2ª mão da 3ª pré-eliminatória (quarta-feira) que dá acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

E já a pensar no jogo da Croácia, perante o Mladost Zagreb, a quem ganhou (3-0) em Lisboa, o Benfica geriu algumas das suas peças. O Castelo da Maia, com um serviço agressivo, ainda entrou forte no primeiro set, mas errou em momentos decisivos. Após o esforço, sem evitar o desaire por 21-25, claudicou por duplo 18-25.

Os encarnados, muito fortes em todas as circunstâncias, designadamente no seu alto bloco, sentenciaram o rumo do jogo.