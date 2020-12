Benfica eliminado na Challenge Cup

Portugal deixou de ter representantes nas competições europeias masculinas, depois de o Benfica ter sido eliminado esta tarde nos oitavos-de-final da Challenge Cup, fase da prova onde o Sporting também sido afastado a semana passada.





A equipa da Luz perdeu em Ankara, na Turquia, diante do anfitrião da bolha, o Halkbank, por 3-1. Os encarnados até começaram bem, com vitória no primeiro set por 25-21, mas depois foram incapazes de travar o poderio dos turcos, que venceram os três sets seguintes por 25-15, 25-18 e 25-21.Com o regresso a Portugal, o Benfica concentra-se agora unicamente nas provas internas, sendo que no campeonato e após a vitória no dérbi, vai procurar manter a invencibilidade na dupla jornada do fim-de-semana, diante do VC Viana (sábado) e Esmoriz (domingo).Foto: CEV