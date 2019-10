Benfica em vantagem na Liga dos Campeões

O Benfica entrou com a mão certeira na fase de qualificação da Liga dos Campeões, ao derrotar esta tarde em Sarajevo, na Bósnia, o Mladost Brcko, por 3-0, com os parciais de 25-22, 25-17 e 25-21, na primeira mão da primeira eliminatória.





Os campeões nacionais estão bem encaminhados para se qualificarem para a segunda eliminatória, recebendo o Mladost Brcko, na segunda mão, na próxima terça-feira. Se passarem os bosnios, os encarnados vão depois defrontar os montenegrinos do OK Budva.Refira-se que para chegarem à fase de grupos, o primeiro objetivo do Benfica na prova máxima ao nível de clubes, precisa de passar três eliminatórios. A primeira está então bem encaminhada...