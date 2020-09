Benfica entra a vencer no campeonato

O Benfica derrotou, sem surpresas, este sábado, o Vitória de Guimarães, no arranque do Campeonato Nacional. Mas embora tenha ganho por 3-0, os parciais dizem que os minhotos deram replica às águias, que venceram por 25-20, 25-20 e 25-22, com Raphael Oliveira a destacar-se como o melhor pontuador dos encarnados e do jogo (14 pontos). Já na equipa de Adriano Paço, o reforço brasileiro Thierry Jaguszewski foi o artilheiro, com 13 pontos.





Entretanto, as duas formações que subiram de escalão estrearam-se com derrotas por 0-3: o CD Póvoa perdeu, fora, diante do VC Viana, já o Ala Nun’Álvares cedeu, em casa, com a Fonte do Bastardo.Este domingo há nova jornada e de novo com o jogo do Sporting adiado devido a equipa estar a cumprir quarentena por ter infetados com coronavírus no plantelResultados da Primeira jornadaVC Viana-CD Póvoa, 3-0 (26-24, 27-25 e 25-19)Ala Nun'Álvares de Gondomar-Fonte do Bastardo, 0-3 (20-25, 15-25 e 24-26)Vitória de Guimarães- Benfica, 0-3 (20-25, 20-25 e 22-25)AA Sâo Mamede-Esmoriz, 0-3 (19-25, 22-25 e 21-25)Sp.Caldas-Leixões, 3-1 (22-25, 25-21, 25-15 e 25-17)Sp. Espinho x CN Ginástica, 3-0 (25-17, 25-15 e 25-15)Sporting-Castelo da Maia, 15 de novembro