Benfica estreia-se na Champions de voleibol frente a suíços ou estónios

O Benfica, campeão português de voleibol masculino, vai estrear-se na edição 2021/2022 da Liga dos Campeões frente ao vencedor da eliminatória que oporá o Lindaren Volley Amriswil, da Suíça, ao Bigbank Tartu, da Estónia, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.

A primeira ronda da competição vai decorrer nas primeiras semanas de outubro, depois da fase preliminar, agendada para final de setembro, que oporá suíços e estónios.

O sorteio para os 16 avos de final da Challenge Cup colocou os kosovares do KV Peja no caminho da Fonte do Bastardo, com jogos no final de novembro e início de dezembro, e os sérvios do OK Nis no percurso do Sporting.

Na Taça CEV, as campeãs da AJM/FC Porto vão disputar os 16 avos de final com o derrotado do confronto entre as sérvias do Zeleznicar Lajkovac e as turcas do Eczacibasi Dynavit Istambul, durante o mês novembro, jogando primeiro em casa e depois fora.

Na Challenge Cup feminina, o Desportivo das Aves vai defrontar, nos 16 avos-de-final, as francesas do RC Cannes, enquanto o Clube K vai disputar, nos 32 avos-de-final frente às dinamarquesas do Holte IF.