Benfica foi a Viana do Castelo vencer por 3-0

O Benfica conquistou esta noite a oitava vitória, em nove jogos, na Série dos Primeiros, ao derrotar em Viana do Castelo o VC Viana por 3-0, com os parciais de 25-18, 25-14 e 25-16, num jogo onde não sentiu grandes dificuldades.





Com a soma de mais três pontos, os encarnados reforçam a liderança, agora com 24 pontos, mais cinco que o Sporting (segundo) e Fonte do Bastardo (terceiro, mas com menos um jogo), ambas as equipas com 19 pontos.As águias defrontam na próxima jornada (quarta-feira, dia 10 de fevereiro) o Sporting.