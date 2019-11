Benfica ganha no Montenegro e avança no acesso à Champions

O Benfica apurou-se esta quinta-feira para a terceira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões de voleibol, ao ganhar por 3-1 no Montenegro ao OK Budva, clube que já vencera em Lisboa, por 3-0.

Na próxima ronda, que já garante a passagem à fase de grupos da competição, os lisboetas recebem os croatas do Mladost Zagreb, a 19/21 de novembro, disputando a segunda mão no terreno do adversário a 26/28 do mesmo mês.

O OK Budva começou melhor, com um jogo bem assente no serviço poderoso e no bloco, e ganhou o primeiro set por 25-15, em 25 minutos.

Depois, os pupilos de Marcel Matz equilibraram a partida, com 25-21 em 24 minutos, ficando então a um set apenas de ganhar a eliminatória.

Os montenegrinos estiveram de novo mais fortes, até ao 14-14, para perderam pela margem mínima, 25-23 (27), o que já satisfazia as pretensões do Benfica. O último set também foi muito equilibrado, com 27-25 (31) para a equipa de Lisboa.

Henry Tapia, com 22 pontos, e Marko Bojic, com 16, foram os melhores marcadores da equipa montenegrina, enquanto que pelo Benfica os mais concretizadores foram Hugo Gaspar (13) e André Aleixo (12).