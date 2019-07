Benfica inicia defesa do título de voleibol frente ao Sporting de Espinho

O Benfica inicia a defesa do título nacional de voleibol frente ao Sp. Espinho, em 19 de outubro, ditou o sorteio do Nacional da I Divisão, realizado este sábado na sede da Federação Portuguesa de Voleibol, no Porto.





O primeiro encontro entre a equipa encarnada e o rival Sporting, vice-campeão nacional, vai realizar-se à nona jornada, agendada para 23 de novembro, no pavilhão dos 'leões'.Na época passada, o Benfica conquistou o título nacional, a Taça de Portugal e a Supertaça portuguesa.