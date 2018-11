Benfica joga na ilha Terceira

A deslocação do Benfica ao reduto da Fonte do Bastardo constitui o jogo mais importante do fim de semana. As águias, que são a única equipa invicta no campeonato, ao fim de 10 jornadas, defrontam a formação da ilha Terceira amanhã, sendo que hoje medem forças com a outra equipa açoriana do principal campeonato, o Clube K, em Ponta Delgada.

Já o campeão nacional, o Sporting, só entra em ação amanhã, para receber no Pavilhão João Rocha o VC Viana, equipa que ocupa o 11º lugar do campeonato.

Entretanto, ontem, em jogo antecipado, a Académica de São Mamede recebeu e derrotou o Castelo da Maia por 3-1 (25-22, 25-17, 15-25 e 25-22).