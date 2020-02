Benfica mantém invencibilidade interna

O Benfica mantém-se invencível nas competições nacionais, depois de derrotar esta tarde em Matosinhos o Leixões na 21.ª jornada do campeonato nacional.





Os campeões nacionais confirmaram o favoritismo, mas acabaram por encontrar do outro lado da rede um adversário que mostrou mais do que a posição que ocupa na tabela, o 13.º lugar.O Leixões equilibrou os parciais, obrigando mesmo o Benfica a aplicar-se, sobretudo no segundo, que perdeu por 22-25, e terceiro, que venceu por 25-22. No quatro parcial, o líder do campeonato controlou o marcador, mas ainda assim viu os matosinhenses aproximarem-se de novo, obrigando o técnico Marcel Matz a pedir time out. Fechou depois o Benfica aos 25-22, vencendo o primeiro set por 25-19.Refira-se que as duas equipas vão voltar a defrontar-se, no dia 21 de março, nas meias-finais da final four da Taça de Portugal, em Gondomar.