Benfica na Champions pela 1.ª vez

Benfica irá participar na pré-qualificação da edição 2019/20 da Liga dos Campeões, principal prova europeia, pela primeira vez.

Depois de participar nos últimos anos na Challenge Cup, prova em que chegou a ser finalista, as águias vão agora disputar as pré-eliminatórias – três no total – de acesso aos grupos da Champions League.

"É um passo muito importante que o Benfica vai dar na evolução do voleibol. As competições europeias são muito difíceis – qualquer uma delas –, mas vamos tentar ir o mais longe possível. O primeiro objetivo é entrar na fase de grupos e depois batalhar, jogo a jogo, pelos melhores resultados. A nossa equipa tem condições de lutar de igual para igual com a maioria dos clubes. O Benfica tem uma equipa que conquistou tudo em Portugal, com poucas mudanças, e agora vai tentar um voo maior frente aos melhores da Europa", assegurou, Marcel Matz, técnico do Benfica.

Desde 2008/09 (V. Guimarães) que nenhuma equipa portuguesa joga esta competição.