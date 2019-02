Benfica não quer surpresas

A liderança no campeonato nacional, com mais três pontos sobre o Sporting e quando ainda faltam três jornadas para o final da primeira fase, não faz o Benfica relaxar, de modo a não ser surpreendido quando menos se espera. Por isso, cada jogo agora é encarado como uma final e os três pontos são o caminho a seguir.

Na deslocação ao reduto do Esmoriz, os encarnados venceram por 3-0, mantendo assim a mesma vantagem sobre os leões, que também não vacilaram na viagem às Caldas da Rainha, para baterem o Sporting local igualmente pela diferença máxima.

"Não posso dizer que o primeiro lugar não vai fugir. Ainda faltam nove pontos para disputar, nós temos três de vantagem e, matematicamente, não está nada garantido. É assim que trabalhamos, jogo a jogo", assegurou no final do encontro diante do Esmoriz, o treinador do Benfica, Marcel Matz, destacando a importância da conquista dos três pontos diante de um adversário que podia ser complicado. "O Esmoriz é uma equipa que está à procura do seu espaço, matematicamente ainda tem espaço entre os quatro, e, por isso, sabíamos que tínhamos de entrar fortes, fazer um bom jogo, e não tropeçar para manter a primeira posição."

As contas

Com as decisões a clarificarem-se cada vez mais quanto ao destino das 14 equipas para a segunda fase, a Fonte do Bastardo ‘escorregou’ na deslocação ao reduto do Castêlo da Maia (2-3), e viu por isso o Sp. Espinho, que ainda pode chegar ao 3º lugar, aproximar-se. Hoje, há nova jornada para decidir...