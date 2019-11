Benfica pede apoio na receção ao Mladost

Faltam dois jogos para o Benfica chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. O primeiro vai ter lugar hoje, na Luz (20h00), na receção ao Mladost. E ter a casa bem composta é importante para levar de vencida os croatas.

"Sabemos que a meio da semana é difícil trazermos mais adeptos ao pavilhão, mas eles são muito importantes. Acreditem. São muito importantes para as nossas vitórias, precisamos do apoio e do carinho dos adeptos. Temo-nos esforçado ao máximo para manter o nível e provar que podem acreditar na nossa equipa e agora esperamos que encham a nossa casa", pediu o capitão Hugo Gaspar.

A equipa da Luz soma por vitórias todos os jogos da presente época entre nacionais e internacionais. Mas todas as cautelas são necessárias. "Esperamos um jogo complicado, equilibrado, entre duas equipas a procurar um objetivo, que é chegar à fase de grupos. Sabemos que não vai ser fácil, mas estamos cá, em nossa casa, para começar esta pequena caminhada que falta", frisou ainda Gaspar.

A segunda mão será na próxima semana, dia 27.