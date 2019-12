Benfica perde em Itália para a Liga dos Campeões

O Benfica perdeu esta noite no terreno do Perugia, em Itália, por 3-1, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os encarnados, que alcançaram uma qualificação histórica para esta fase, cederam pelos parciais de 25-18, 24-26, 25-15 e 25-19.





No outro jogo do Grupo D, os polacos do Varsóvia derrotaram, em casa, os franceses do Tours VB por 3-0, liderando o grupo com três pontos, os mesmos do Perugia, sendo que o Tours VB e o Benfica estão com zero pontos.Na segunda jornada, na próxima semana, o Benfica recebe o Varsóvia, enquanto o Perugia desloca-se ao reduto do Tours VB