Benfica perde na despedida da Liga dos Campeões

O Benfica perdeu esta quarta-feira com o Tours, por 3-1, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com parciais de 23-25, 25-22, 23-25 e 17-25. Já eliminado do grupo D, os encarnados despediram-se da prova europeia com apenas uma vitória e cinco derrotas.





Theo Lopes esteve em destaque no Benfica com 24 pontos, enquanto Maxime Capet assinou 17 pontos pelo conjunto francês.