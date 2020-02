Benfica perde na Liga dos Campeões

O Benfica perdeu esta noite, na Luz, por 3-1, com os italianos do Perugia, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.





Apenas com um jogo por disputar, os campeões nacionais ficam, com este resultado, afastados dos quartos-de-final, onde já está o Perugia, uma das equipas candidatas ao título na prova.O Benfica, que teve casa praticamente cheia, e com adeptos italianos também em grande número, até entrou bem no encontro, colocando uma das melhores equipas europeias em sentido, ao liderar o primeiro set até aos 21 pontos. As águias ainda levaram a discussão do parcial até às vantagem, acabando por perder por 26-24.O segundo parcial também se pautou pelo equilíbrio, mas mais uma vez o Perugia, que só soma vitórias no Grupo D, levou a melhor, vencendo por 25-21.O único triunfo do Benfica chegou ao terceiro set, por 25-22, sendo que no quarto ainda se manteve na discussão até aos 13 pontos, para depois deixar o adversário (25-17) com caminho aberto rumo à vitória por 3-1 e a conquista dos três pontos.Na última jornada, no dia 19 de fevereiro, o Benfica desloca-se a França para defrontar o Tour VB e encerrar uma presença histórica na fase de grupos da mais importante competição a nível de clubes da Europa.Foto: CEV