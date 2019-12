Benfica perde na Luz para a Liga dos Campeões

O Benfica sofreu esta noite, na Luz, a segunda derrota no Grupo D da Liga dos Campeões, ao ceder diante dos franceses do Tours VB, por 3-1, com os parciais de 25-20, 20-25, 25-22 e 25-18.Os encarnados somam então duas derrotas (a outra foi em Itália, diante do Perugia) e uma vitória, em casa, com os polacos do Varva Varsóvia.Feitas as contas e ao fim da terceira jornada, o Perugia lidera só com vitórias e 9 pontos, seguindo-se, por esta ordem e todas com três pontos, o Varva Varsóvia, Benfica e Tours.Recorde-se que passam à fase seguinte os vencedores dos cinco gurpos, mais os três melhores segundos classificados.A Liga dos Campeões vai ter agora uma pausa de mais de um mês, para regressar no final de janeiro, com o Benfica a deslocar-se à Polónia.Foto: Twitter SL Benfica