Benfica perde nos Açores

O Benfica perdeu esta quarta-feira em casa da Fonte do Bastardo, por 3-1, em jogo em atraso da 4ª jornada da Série dos Primeiros. Foi a primeira derrota das águias esta temporada a nível interno.





Numa partida que contou com público condicionado nas bancadas, o Benfica venceu o primeiro set por 25-21, mas o emblema açoriano deu a volta com 27-25 e 25-19, antes de de fechar a partida com 25-20.