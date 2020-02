Benfica quer sorrir no adeus

Chegou o momento de o Benfica dizer adeus à Liga dos Campeões, mas é sempre importante fazê-lo com um sorriso, ou seja, com uma vitória. No último lugar do Grupo D, as águias encerram hoje (19h00) a participação com a deslocação a França ao pavilhão do Tours, antigo clube de Nuno Pinheiro.

"Vai ser um jogo especial para mim, sem dúvida. É uma casa que conheço bem, onde fui muito feliz, tenho muitas e boas memórias, algumas conquistas. Queremos preparar este jogo da melhor maneira, terminar a nossa campanha na Liga dos Campeões da melhor maneira e é com esse objetivo que vamos para este embate", afirmou o distribuidor dos encarnados, à BTV, reiterando que a chegada à fase de grupos já é, por si só, motivo de orgulho.