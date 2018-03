O playoff da Divisão de Elite começa envolto em polémica. Em causa está o facto de o Benfica recusar jogar este sábado num pavilhão alternativo, no da Académica de Espinho, depois da Nave de Espinho, 'casa' do Sporting de Espinho, se encontrar com excesso de humidade, não estando por isso em condições de receber o encontro entre tigres e águias.A equipa da casa acabou por encontrar um recinto alternativo, mas o Benfica alega que inicialmente foi dada informação à sua equipa de que não haveria pavilhão alternativo para o encontro ainda se disputar este sábado, pelo que os jogadores foram para o balneário e tomaram banho.O jogo foi então remarcado para as 19 horas deste sábado, no Pavilhão da Académica de Espinho, faltando saber se o Benfica se apresentará ao mesmo sob protesto.

Autor: Ana Paula Marques