Benfica regressa à Liga dos Campeões

O Benfica vai voltar a disputar a Liga dos Campeões, após a experiência em 2019/20, onde chegou à fase de grupos. É também com esse desígnio que as águias reforçaram o plantel, com a contratação dos brasileiros Bernardo Westermann, Pablo Natan e Lucas França e do finlandês Aaro Nikula.

Para chegar à fase de grupo, o Benfica tem de passar três eliminatórias, cujo sorteio se realiza no dia 25, tal como o da Challenge Cup, onde vão competir a Fonte do Bastardo e Sporting, em masculinos, AJM/FC Porto, CD Aves e Clube Kairós, em femininos.