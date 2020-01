Benfica segue invicto no campeonato

O Benfica manteve este domingo o registo perfeito no campeonato nacional, ao derrotar Académica São Mamede por 3-0 na Luz.





Com este resultado, as águias somam agora 56 pontos, fruto de 19 vitórias em 19 jogos. O segundo classificado Sporting segue com 52 pontos.: 25-15, 25-23 e 25-20.