Benfica sem facilitismos para dupla jornada

O Benfica tem pela frente uma dupla jornada, com São Mamede e Sp. Espinho, e a ambição na Luz é fechar a fase regular do campeonato nacional num plano de excelência. “É uma jornada complicada mas vamos entrar para ganhar. Estamos numa situação já mais confortável no campeonato, matematicamente já estamos classificados mas queremos fazer bons jogos”, explicou Marcel Matz, técnico das águias, que se prepara para cumprir o jogo 100 pelo Benfica.

Os leões também entram hoje em campo, a partir das 11 horas, no terreno do Leixões. “É um jogo em que temos de entrar atentos e determinados para conseguir a vitória, em casa deles. É uma equipa que joga bem em casa. Sabemos que não está numa boa fase mas também procura um triunfo”, frisou Gersinho, técnico dos leões, preparado para manter a perseguição ao líder Benfica.