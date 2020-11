Benfica soma 13.ª vitória consecutiva no campeonato

Em jogo referente à 10.ª jornada, o Benfica venceu esta segunda-feira o VC Viana, por 3-1, naquela que foi o 13.º triunfo consecutivo na competição.





O Benfica começou forte e venceu os dois primeiros sets por 25-17. O VC Viana, que ainda não tinha perdido na prova, venceu o terceiro parcial por 25-22, enquanto as águias fecharam a partida com 25-14.O Benfica terminou a fase regular só com triunfos e segue isolado na liderança do campeonato. Segue-se depois uma segunda fase com os oito primeiros classificados, todos contra todos.O VC Viana volta a entrar em ação na terça-feira, com a receção ao Sporting.