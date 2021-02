Benfica soma e segue no campeonato

O Benfica registou esta tarde a décima vitória em 11 jornadas na Série dos Primeiros, ao bater, fora, o Sporting de Espinho por 3-0, com os parciais de 25-21, 25-23 e 25-23, naquele que foi o terceiro triunfo em outros tantos jogos sobre os tigres no último mês. Dois para o campeonato, o outro na Taça de Portugal.





As águias consolidam assim a liderança, agora com 29 pontos, mais seis que o Sporting (bateu já esta manhã o Castelo da Maia por 3-0), que é segundo à condição, uma vez que a Fonte do Bastardo, com 22 pontos, ainda vai jogar este sábado diante do Esmoriz.