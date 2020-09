Benfica-Sporting da meia-final da Supertaça no dia 7 de outubro

O jogo entre o Benfica e o Sporting, relativo às meias-finais da Supertaça, já tem data e local marcados: será no dia 7 de outubro, em Óbidos.





O Dérbi, que deveria ter-se disputado no sábado passado, em Gondomar, foi adiado devido a casos de Covid-19 no plantel leonino.Fica por agenda a data e local da final da Supertaça, que já tem um finalista apurado, o Sporting de Espinho, que bateu a Fonte do Bastardo (3-1).