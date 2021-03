Benfica-Sporting: pressão está no lado dos leões

Benfica e Sporting defrontam-se hoje (16h) no 2º jogo das meias-finais do playoff, estando a pressão mais do lado dos leões, por terem perdido, em casa, o 1º dérbi. É que mais um triunfo hoje dá aos encarnados o primeiro match point para se apuraram para a final no terceiro encontro, no domingo.

“O objetivo é alcançar a final e isso passa muito por estes dois jogos fora”, frisou Robinson Dvoranen à Sporting TV. “O objetivo é não deixar que a eliminatória chegue ao quarto jogo”, disse André Lopes à BTV.

Top Teams Cup há 20 anos

Quem também tem de vencer pelo menos um jogo, este fim de semana, nos Açores, é o Sp. Espinho, em desvantagem diante da Fonte do Bastardo.

Os tigres lembraram ontem o 20ª aniversário da conquista da Top Teams Cup, sendo a única Taça internacional obtida por uma equipa portuguesa.