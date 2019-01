Benfica supera Ac. São Mamede na Luz

O Benfica venceu este sábado a Ac. São Mamede, por 3-0, a contar para a 17.ª jornada do Campeonato Nacional. Os encarnados, a jogar em casa, venceram pelos parciais de 25-19, 25-13 e 25-18.Com este triunfo, as águias passam a somar 48 pontos na tabela classificativa.No final Marcel Matz, técnico do Benfica, mostrou-se "satisfeito com a equipa". "Foi uma partida em que conseguimos impor o nosso ritmo em casa. Vieram com uma equipa mudada em relação a outros jogos, isso facilitou um pouco a nossa vida. Foi um jogo com uma boa intensidade, aproveitei para colocar o Fred Winters a jogar desde o início, de forma a testar a ligação dele com o Tiago Violas. Estou satisfeito com a equipa e continuamos na luta para terminar a fase regular no 1.º lugar", afirmou.Este domingo os encarnados vão receber o Clube K, por volta das 15h00, a contar para a 18.ª ronda do campeonato.