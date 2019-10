Benfica supera VC Viana e segue na frente

O Benfica alcançou este sábado a segunda vitória em outros tantos encontros do campeonato nacional de voleibol, ao bater no Pavilhão da Luz o VC Viana por 3-0, com parciais de 25-19, 25-20 e 25-20.





Com este resultado, a formação encarnada chega aos 6 pontos, os mesmos que o Sporting.