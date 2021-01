Benfica teve de suar para superar o Castelo da Maia

Foi o jogo mais complicado que o Benfica teve na segunda fase do campeonato nacional, com o Castelo da Maia a obrigar as águias a puxarem dos galões para vencerem por 3-1, em jogo da sétima jornada da Série dos Primeiros.





Os encarnados venceram os dois primeiros sets por 25-19 e 25-18 e quando tudo parecia encaminhar-se para um triunfo pela diferença máxima, os maiatos mostraram que não são uma equipa para cumprir calendário, vencendo o terceiro parcial por 27-25.No quatro, o Benfica dominou a primeira parte, mas depois o Castelo da Maia voltou a reentrar na discussão, obrigando os encarnados a trabalho extra para levar de vencida o set por 27-25 e o jogo por 3-1.Este é a sexta vitória do Benfica na Série dos Primeiros, que continua sem perder e a somar a totalidade dos pontos (18). Esta tarde sofreu apenas o seu segundo set.